السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

20 صورة ترصد تجميع نصف طن مخلفات بلاستيكية من شاطئ جمصة (صور)

حملة نظافة للمتطوعين
حملة نظافة للمتطوعين بشاطئ جمصة، فيتو

أهدى متطوعو محافظة الدقهلية المصطافين في جمصة شاطئًا أنظف وأكثر جمالًا، بعد أن تمكنوا من جمع نصف طن من المخلفات البلاستيكية في يوم واحد فقط، ضمن حملة بيئية موسعة نُفذت بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة، ورئاسة مدينة جمصة، وإدارة الشاطئ.

حملة "قللها" التي أطلقتها وزارة البيئة المصرية

وتأتي هذه المبادرة في إطار المشاركة الفعالة لـ الهلال الأحمر في حملة "قللها" التي أطلقتها وزارة البيئة المصرية في الأول من يونيو 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي للبيئة، بهدف التوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

تعزيز الوعي المجتمعي والبيئي

لم يكن الهدف فقط تنظيف الشاطئ، بل أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي والبيئي، حيث استخدم المتطوعون المعدات اللازمة لجمع وفرز النفايات بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، مؤكدين على الدور الإنساني والمجتمعي لجمعية الهلال الأحمر في دعم القضايا البيئية وتحفيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين.

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