الإثنين 11 أغسطس 2025
الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا لإعلان نتيجة الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء 12 أغسطس 2025، على مسرح التلفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، وذلك لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ. 

وأوضحت الهيئة أن حضور المؤتمر يقتصر على الصحفيين والإعلاميين الحاصلين على التصاريح أو الكارنيهات المعتمدة، مع السماح بحضور المصورين لتغطية الحدث.

 كما شددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل والحضور. 

واختتمت الهيئة بيانها بتوجيه الشكر لممثلي وسائل الإعلام على تعاونهم ومتابعتهم المستمرة لمجريات العملية الانتخابية. 

