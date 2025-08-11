الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين العامرية بالإسكندرية يضبط زيتا تموينيا مدعما قبل تهريبه للسوق السوداء

الاسكندريه
الاسكندريه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة،  تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإقليم.

عمرو يوسف: أتمنى تقديم 100 فيلم مع دينا الشربيني (فيديو)

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة  حسن داود مدير الإدارة وإشراف  سعد حسانين رئيس الرقابة بحملات  فى نطاق الإدارة.

 

والتي أسفرت عن ضبط بقال تموينى قام تجميع سلع تموينية بغرض البيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على  ١٥ كرتونة زيت تموينى مدعم بإجمالى ١٨٠ زجاجة.


وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية الدكتور شريف فاروق التموين

مواد متعلقة

عمرو يوسف: أتمنى تقديم 100 فيلم مع دينا الشربيني (فيديو)

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

رابط نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025 وأعداد المقبولين بالكليات والمعاهد

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد إعلان نتائج القبول بالكليات

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025، التعليم العالي تعلن أعداد الطلاب المقبولين

انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads