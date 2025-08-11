تموين العامرية بالإسكندرية يضبط زيتا تموينيا مدعما قبل تهريبه للسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإقليم.

حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف سعد حسانين رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

والتي أسفرت عن ضبط بقال تموينى قام تجميع سلع تموينية بغرض البيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على ١٥ كرتونة زيت تموينى مدعم بإجمالى ١٨٠ زجاجة.



وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

