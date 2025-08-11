نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أعلن مكتب تنسيق الجامعات أن نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني، غدا الثلاثاء الموافق 12 أغسطس الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.

وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.

أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:

النظام الحديث:



الشعب العلمية

220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %.

246642

الشعبة الأدبية

205.00درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%.

36406

الإجمالي

283048



النظام القديم:

الشعبة العلمية

280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%.

3506

الشعبة الأدبية

240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %.

764

الإجمالي

4270

أعداد الطلاب المتقدمين برغباتهم خلال المرحلة:

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" (271980) طالبًا، موزعين بواقع (235065) طالبًا من الشعب العلمية، و(36915) طالبًا من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة(15338) طالبًا.

حالات استنفاذ الرغبات:

وقد استنفد عدد 1268))طالبًا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية رغباتهم، بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإعادة تسجيل رغبات تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية

وقد جرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية:

تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.

بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع ( 364946 ) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

ثالثًا: مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات):

أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية.

حرصًا على تيسير الإجراءات أمام الطلاب، يُعلن مكتب التنسيق فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق:

www.tansik.digital.gov.eg

يتم فتح باب تقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تشمل ما يلي:

أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.

يُتاح للطالب تقليل الاغتراب(التحويل) لمرة واحدة فقط.

ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات(.

تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

ثانيًا: التحويل إلي المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص، أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

مراعاة الطاقة الاستيعابية.

الالتزام بنسبة القبول المحددة.

ترتيب الطلاب يتم وفقًا لمجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة.



