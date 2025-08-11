أسعار العقارات على الخريطة في الرياض تقفز 20% وسط تفاؤل بتملك الأجانب

شهدت أسعار العقارات المباعة على الخريطة في العاصمة الرياض أعلى معدلات الارتفاع في السوق العقارية السعودية خلال عام 2025 ونسب تصل إلى 20%، متفوقة على العقارات الجاهزة، مما يؤكد تحول السوق نحو الاستثمار المبكر في المشاريع قيد التطوير، ووسط تفاؤل بتملك الأجانب مع اقتراب صدور النظام الجديد.

ويأتي هذا الأداء القوي بالتزامن مع تسارع وتيرة المشاريع الكبرى، واهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والدوليين، واستعداد السوق لمرحلة جديدة من الانفتاح العقاري.

نمو سكاني يعزز الطلب السكني في العاصمة

تزامن هذا الزخم في السوق العقارية مع تسجيل العاصمة نموا سكانيا لافتا خلال العام. وبحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع عدد سكان الرياض بنحو 220 ألف نسمة منذ بداية عام 2025، نتيجة التوسع في المشاريع الاقتصادية الكبرى وتزايد فرص العمل في القطاعات التقنية والخدمية.

وأسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على المساكن، لا سيما في الأحياء الجديدة والمناطق المتصلة بمشاريع النقل الحضري، مما دفع المستثمرين نحو شراء الوحدات السكنية على الخريطة للاستفادة من الفروقات السعرية والعوائد المستقبلية.

ارتفاع الأسعار يفوق 20% في المشاريع الجديدة

بحسب بيانات سوقية من موقع «بروبتي فايندر السعودية» وتقديرات نشرتها منصة «ساندز أوف ويلث»، ارتفعت أسعار العقارات السكنية المباعة على الخريطة في الرياض بنسبة تراوحت بين 15% و20% خلال عام 2025، خاصة في مشاريع الأحياء الحديثة مثل شمال الرياض وغربها.

في المقابل، سجلت العقارات الجاهزة ارتفاعًا بوتيرة أبطأ، حيث تراوحت الزيادة بين 8% و12%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء وتقارير منصة «رياليست».

وتظهر هذه الفروقات ميلا متزايدا من المستثمرين والمشترين نحو الدخول في مراحل مبكرة من التطوير العقاري.

أسعار تنافسية رغم الارتفاع المحلي

وفقًا لتقرير «ساندز أوف ويلث – توقعات أسعار العقارات في الرياض 2025»، لا تزال أسعار العقارات السكنية في الرياض أقل بكثير من نظيراتها في مدن عالمية، رغم وتيرة الارتفاع المحلي.

ففي الأحياء الراقية مثل العُليا والسليمانية، يتراوح سعر المتر المربع للشقق بين 6,600 و10,500 ريال سعودي، بينما يبلغ متوسط السعر في الأحياء المتوسطة نحو 5,200 ريال للمتر المربع، بحسب موقع «بروبرتي فايندر»، أما الفلل، فتتراوح أسعار المتر بين 9,500 و13,500 ريال في المناطق الفاخرة.

هذا التفاوت يمنح الرياض ميزة استثمارية إضافية، خصوصًا في ظل العوائد المتوقعة القوية، والانفتاح المتزايد أمام الاستثمارات الأجنبية.

ارتفاع تكلفة البناء

رغم ارتفاع تكاليف التطوير، لا يزال العائد على المشاريع العقارية واعدا، فقد أظهر تقرير صادر عن شركة «ترنر آند تاونسند» منتصف عام 2025 أن تكلفة البناء في الرياض أصبحت الأعلى على مستوى المنطقة، حيث بلغت نحو 2,593 دولارًا للمتر المربع (حوالي 9,725 ريالًا)، متقدمة بذلك على مدن خليجية كبرى مثل دبي وأبوظبي والدوحة. ومع ذلك، فإن العائد على المشاريع السكنية، خصوصًا في المراحل المبكرة، لا يزال من بين الأعلى في السوق الإقليمية.

فتح التملك للأجانب.. نقطة تحول مرتقبة

ومع اقتراب موعد تنفيذ النظام الجديد الذي يتيح تملك العقارات للأجانب في السعودية مطلع عام 2026، يترقب السوق دفعة قوية من الطلب الجديد، خصوصًا على الوحدات الفاخرة والمشاريع التجارية ذات المواقع الحيوية.

ويتوقع محللون من مؤسسات استشارية كبرى مثل «سي بي آر إي» و«نايت فرانك» أن يؤدي هذا الانفتاح إلى رفع وتيرة نمو الأسعار في بعض مناطق الرياض إلى ما بين 15% و25% سنويًا خلال الفترة من 2026 إلى 2028، بفعل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة التنوع في قاعدة الطلب.

ومع دخول نظام التملك حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، يتوقع أن يشهد السوق العقاري في العاصمة تسارعا إضافيا في وتيرة الأسعار وتوسعا في حجم المشاريع الجديدة.

