هيئة المعارض: نعمل على مساندة المستثمرين المحليين للترويج لمنتجاتهم

أكد اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن هيئة المعارض تعمل على مساندة المستثمرين المحليين لاستكشاف الفرص على مستوى المعارض والفعاليات الخارجية، وتسهيل إجراءات مشاركتهم فى كافة الفعاليات الدولية للترويج لمنتجاتهم.

الهيئة تخطط لتنظيم بعثات مشتركة بشكل مستمر لخدمة الاقتصاد المصري

وأضاف نيابة عن وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الهيئة تخطط لتنظيم بعثات مشتركة بشكل مستمر لخدمة الاقتصاد المصري، وتيسير إجراءات منح التراخيص لكافة المعارض فى الداخل والخارج.

وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم مجموعة متنوعة من المعارض فى الخارج لخدمة كافة الأنشطة الصناعية.

وشهدت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، إطلاق قمة الإستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، فى دورته الـ27 خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبحضور ممثلي 35 دولة.

جاء ذلك بحضور تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا، و سوزان موهويزى ممثلة رسمية عن جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا، ويونيس أورتوم حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية، و جيلان كابينا شقيقة رئيس الكونغو وعضو البرلمان ، وغرفة تجارة وصناعة قطر وتمثلها ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات بالغرفة وممثلة عن سيدات الأعمال والمستثمرات بقطر، والسفيرة إلينا كليلينى النائب الأول للاتحاد النسائى الروسي، ود. إلينا ماتفيفا رئيس قسم اللجنة التجارية والاقتصادية لروسيا ومصر، والمستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني فى جامعة الدول العربية.