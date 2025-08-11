الإثنين 11 أغسطس 2025
تحرير محاضر تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق بالإسكندرية

 قاد، المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية، اليوم الإثنين، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

 جاء ذلك بحضور رضا حسن مدير إدارة تموين شرق وأحمد حسن رئيس رقابة تموين شرق وأحمد شكرى ومحمود راشد مفتشى الرقابة بالمديرية ونبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى إدارة تموين شرق وتامر علوان تموين شرق والإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة.

 

حيث تم التفتيش الرقابي على الأسواق العمومية لأسواق زنانيرى وفروعها التابعة لحى شرق من حيث الصلاحيات والإعلان عن الأسعار وفواتير شراء السلع الغذائية لضبط وحوكمة الأسواق.

تم المرور والتفتيش على محلات البقالة ومحلات البقالة الجافة ومحلات الجزارة واللحوم والخضروات الفاكهة والأسماك والدواجن.

كما تم التفتيش التموينى على قطاع المخابز البلدية والمخابز السياحية والمخابز الأفرنجى.

كذلك تم توجيه الحملات للتفتيش على محطات تموين السيارات.

أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير محاضر للمخالفات الآتية، ضبط تصرف فى كميات من السولار المدعم يقدر ٥١١٣ لترا وضبط تصرف فى كميات من البنزين ٩٥ المدعم تقدر ٤٠٥٢ لترا، كما تم ضبط تصرف فى كميات من البنزين ٩٢ المدعم تقدر ١٢٨١٢ لترا، وضبط تصرف فى كميات من البنزين ٨٠ المدعم تقدر ١٠٠٨٤ لترا.

تحرير محضر تجميع دقيق مدعم محظور التداول بمخبز شامى حر، وتم تحريز عدد ٧ شكاير زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم.

تحرير محضر لأحد محلات العطارة لبيعه سكر ناقص الوزن، وتم التحفظ على عدد ٥٧ كيس سكر ناقص الوزن وتحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين.

تحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات للمخبز، وتحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتحرير عدد ٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تحرير ٣ محاضر لفروع مشروع جمعيتى مخالفين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

المهندس السيد حرز الله وزارة التموين بالاسكندرية

