الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمعصرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد ٧ سنوات بتهمة الاتجار بالهيروين المخدر وأقراص الترامادول بمنطقة المعصرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أ. م.، 30 سنة، عاطل، ضبط بحوزته الهيروين المخدر واعترف بالاتجار به بهدف التربح والاتجار غير المشروع.

وكان  قسم شرطة المعصرة تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

القبض على عاطل له معلومات جنائية وبحوزته 50 لفافة هيروين

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 لفافة هيروين ـ بيع وشراء - مبلغ مالي - هاتف محمول. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه غير المشروع والهاتف لتسهيل اتصالاته بزبائنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة الهيروين المخدر أقراص الترامادول المعصرة النيابة العامة قسم شرطة المعصرة

مواد متعلقة

14 أغسطس، محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بالوايلي

إحالة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية في الوايلي للمحاكمة

الأكثر قراءة

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

السيسي يصدق على قانون جديد

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس، وتؤكد: سحب رعدية تتشكل على سيناء

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads