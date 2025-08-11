المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد ٧ سنوات بتهمة الاتجار بالهيروين المخدر وأقراص الترامادول بمنطقة المعصرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أ. م.، 30 سنة، عاطل، ضبط بحوزته الهيروين المخدر واعترف بالاتجار به بهدف التربح والاتجار غير المشروع.

وكان قسم شرطة المعصرة تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

القبض على عاطل له معلومات جنائية وبحوزته 50 لفافة هيروين

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 لفافة هيروين ـ بيع وشراء - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه غير المشروع والهاتف لتسهيل اتصالاته بزبائنه.

