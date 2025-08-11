الإثنين 11 أغسطس 2025
أخبار مصر

رئيس جامعة الجلالة: عملنا على زيادة سعة السكن الطلابي لـ8500 طالب بدلا من 4000

رئيس جامعة الجلالة
رئيس جامعة الجلالة خلال المؤتمر الصحفي، فيتو
قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة: إن الجامعة عملت على زيادة السعة بالسكن الطلابي بحيث يستوعب 8500 طالب، بعد أن كان من قبل 4000 فقط.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر جامعة الجلالة إلى أن كل من يتقدم بطلب سكن للجامعة من الطلاب يحصل على سكن، لافتا إلى أن نسبة من يطلبوا السكن في الجامعة من 50 إلى 60% من الطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة تعاقدت مع كبرى شركات النقل لتوفير وسائل انتقال آمنة للطلاب.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة أن عدد طلاب الجامعة 12 الف طالب، آملا أن يصل العدد هذا العام إلى 16 الف طالب، وبها 47 برنامجا كما أن نسبة التوظيف تتعدى 75% من بين خريجي الجامعة.

وكشف الشناوي عن بدء الدراسات العليا بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتمويل أكثر من 22 بحث علمي تطبيقي.

ترتيب جامعة الجلالة في التصنيفات الدولية

ولفت إلى أن الجامعة حصلت على الترتيب الأول بين الجامعات الأهلية المصرية وترتيب  رقم 68 على الجامعات العربية وفي طريقها للحصول على ترتيب بتصنيف التايمز.

وأوضح أن الجامعة لديها دور مجتمعي كبير، وأنها تنظم عدد كبير من القوافل الطبية، بالإضافة إلى أنها عالجت 30 الف مريض بعيادات طب الأسنان.

وأكد الشناوي أن أهم مايميز جامعة الجلالة هو جودة من يقوم بالتعليم من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى التدريب وتنمية المهارات، لافتا إلى أن الجامعة تستعد لإطلاق كلية الصناعات الغذائية وبرنامج بيزنس الرياضة.

وشرح الشناوي تفاصيل اتفاقية جديدة لجامعة الجلالة مع جامعة اريزونا الأمريكية، وهو نظام 4+1 الذي يمكن أن يحصل الطالب من خلاله على بكالوريوس وماجستير خلال ٥ سنوات.

جامعة الجلالة تصنيف التايمز القوافل الطبية كلية الصناعات الغذائية برنامج بيزنس الرياضة جامعة اريزونا جامعة اريزونا الامريكية

