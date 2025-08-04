انطلاق معسكر منتخب مصر مواليد 2007 (صور)

منتخب مواليد 2007، انطلق أمس، المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2007" والذي يستمر حتى 7 أغسطس الجاري، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب مصر تحت 18 سنة، مرانه الأول مساء أمس على ملعب مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) تحت قيادة مدير الفني وائل رياض وطاقمه المعاون.

تقسيم اللاعبين لمجموعتين

وتم تقسيم لاعبي منتخب مصر مواليد 2007 لمجموعتين، حيث يضم المعسكر الحالي المجموعة الأولى، ويقام في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، بينما يقام معسكر المجموعة الثانية خلال الفترة 9 - 13 أغسطس الجاري.

شهد انطلاق المعسكر دكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، كابتن عصام الحضري المشرف على مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية والدكتور محمد أبو العلا رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد.

34 لاعبا تحت تقييم وائل رياض المدير الفني

وضمت قائمة المنتخب الوطني "مواليد 2007" والتي أعلنها الجهاز الفني بقيادة وائل رياض 34 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عمر عبد الله فوزي (طلائع الجيش) - تامر زينهم (الجونة) - خالد أحمد فؤاد (المنيا) - عبد الرحمن رمضان (فاركو).

خط الدفاع: خالد نصر (طلائع الجيش) - أحمد متولي (إنبي) - إياد محمد سعيد (حرس الحدود) - محمود محمد إبراهيم (الترسانة) - خالد السيد (الزمالك) - نادر صالح (السكة الحديد) - محمد وائل (طلائع الجيش) - آدم حنفي (زد) - معتز محمد حامد (بيراميدز) - محمد أسامة (الشرقية للدخان).

خط الوسط: محمد رأفت (الأهلي) - محمد سمير كونتا (الإسماعيلي) - أحمد الشيخ (الأهلي) - مصطفى العارف (إنبي) - مصطفى إبراهيم (الاتحاد) - محمد حسني (البنك الأهلي) - زيدان ناجح (الأهلي) - خالد حاتم (بيراميدز) - محمد درويش (الاتحاد) - آدم محمد (الداخلية) - عمر كريم صبحي (الداخلية) - يوسف صبحي (المقاولون العرب) - محمد ياسر (طلائع الجيش) - أحمد حسن (الزمالك) - محمد سمير (الإسماعيلي) - يوسف عطية (السكة الحديد) - يوسف المسيدي (الجونة).

خط الهجوم: محمود حسن جمعة (الاتحاد) - محمد عطية السيد (بيراميدز) - مصطفى بهجت (الأهلي).

انتقاء أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007 خلال هذه المرحلة لاختبار وتقييم اللاعبين، وانتقاء العناصر القادرة على تمثيل مصر بشكل جيد والتأهل لبطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة بالعام 2027، ثم تحقيق الهدف الأهم وهو الصعود لكأس العالم للشباب 2027

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