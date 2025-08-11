وزير الطيران يستعرض مع وفد مطار إنتشون الكوري فرص تعزيز الشراكات الدولية

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، تشاي وولي المدير التنفيذي ورئيس مجموعة الاستثمار الدولي والاستشارات بمؤسسة مطار إنتشون الدولي (IIAC) والوفد المرافق له.

جاء بحضور كل من المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد الكوري عرضًا تفصيليًّا استعرض فيه خبرات مؤسسة مطار إنتشون الدولي في إدارة وتشغيل المطارات الكبرى حول العالم، وآليات تطوير المناطق الاستثمارية المحيطة بها، بالإضافة إلى برامج الاستعداد والتخطيط التشغيلي، والمشروعات التي نفذتها بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص في عدة دول.

واستعرض الوفد سجلًا حافلًا لمؤسسة مطار إنتشون، التي تولت الإدارة أو المساهمة في تشغيل وتطوير أكثر من 30 مطارًا دوليًا، من بينها مطار إنتشون الدولي في سيول ومطار إسطنبول الدولي، إلى جانب مشروعات نوعية في مختلف القارات.

في هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عمق العلاقات المصرية الكورية وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الحفنى أن قطاع الطيران المدني المصري يشهد حاليا مرحلة توسع غير مسبوقة، تتطلب إقامة شراكات استراتيجية مع كيانات دولية ذات خبرات واسعة في تطوير البنية التحتية للمطارات، لافتًا إلى أن الوزارة تلقت العديد من العروض من دول عدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن رؤية الوزارة لطرح عدد من المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الشريك الاستراتيجي ، تستعد لتنفيذ خطة شاملة تتضمن طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل.

وأوضح أن مطار الغردقة الدولي سيكون أول هذه المشروعات، مع استهداف تشغيله أمام القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، في إطار جهود تهدف إلى تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل بما يسهم في تعزيز أداء قطاع الطيران المدني.

وأضاف الحفنى أن الوزارة حريصة على إتاحة الفرص الاستثمارية أمام كبرى الشركات العالمية، انطلاقًا من رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطارات، بما يواكب النمو المتوقع في حركة السفر والسياحة إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المطارات المصرية.

ومن جانبه، أعرب تشاي وولي عن تقديره لإتاحة الفرصة أمام مؤسسة مطار إنشيون الدولي لاستعراض خبراتها وإمكاناتها، مشيدًا بما يمتلكه قطاع الطيران المدني المصري من مقومات كبيرة تؤهله ليكون مركزًا إقليميًّا وعالميًّا لحركة الطيران. وأكد استعداد المؤسسة لتقديم خبراتها في مجالات الاستشارات التشغيلية والتطويرية، والمشاركة في مشروعات استثمارية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته على الصعيد الدولي، متطلعًا إلى مزيد من التعاون البنّاء بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.