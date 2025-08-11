حبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين في واقعة "شلوت" فتاة الشاطبي

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي دراز رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من المتهم "ع.ع" تغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه في الاتهام الأول والحبس سنة وغرامة خمسين ألف جنيه، وغرامة خمسين ألفا في الاتهام الثاني، ومعاقبة المتهم الثاني " ا.م " الحبس سنة وغرامة خمسين ألف جنيه لاتهامهم بالتعرض والتنمر والضرب للمجني عليها والتعدي على القيم الأسرية ونشر مقطع مرئي بدون موافقة المجني عليها والمعروفة إعلاميا بواقعة " فتاة الشاطبي ".

الحكم في قضية شلوت فتاة الشاطبي

وكانت قد نظرت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، محاكمة كل من " ع.ع " و" ا.م " لاتهامهم بالتعرض والتنمر والضرب للمجني عليها والتعدي على القيم الأسرية ونشر مقطع مرئي بدون موافقة المجني عليها والمعروفة إعلاميا بواقعة " فتاة الشاطبي ".

وتبين من التحقيقات واستجواب المتهمين اعتراف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والمتهم الثاني الذي قام بنشر المقطع المصور علي وسائل التواصل الإجتماعى من أجل زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح من ذلك، وعقب ورود التحريات أصدرت قرارها المتقدم.

كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

وبمواجهتهم اعترفوا بمشاهدتهم الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، فاتفقوا على قيام أحدهم بالتعدى عليها بالركل على سبيل المزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية

وبالعرض على النيابة الاقتصادية قررت إحالتهم الي المحاكمة بتهمة نشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق أرباح.

