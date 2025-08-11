وكيل التعليم بالبحيرة يعقد اجتماعا للاستعداد للعام الدراسي الجديد

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اجتماعا صباح اليوم الإثنين، بمديري التعليم الثانوى بالإدارات التعليمية، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمديرية المركزية بحضور عماد حجاب مدير التعليم الثانوى.

وأكد ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة لقبول ملفات الطلاب الجدد للصف الأول الثانوي للعام الدراسى المقبل، وذلك في إطار خطة واضحة تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية بفاعلية.

كما وجه وكيل الوزارة ببدء تدريبات مهنية متميزة لمعلمي التعليم الثانوى، بالإضافة إلى تدريب مسئولي شئون الطلبة والامتحانات لتعزيز الكفاءة الادارية ورفع جودة الأداء.

كما تناول الاجتماع نظام شهادة البكالوريا المصرية واستعراض مميزاته وآليات تطبيقه والجهود المبذولة لنشر ثقافة البكالوريا بين الطلاب وأولياء الأمور والرد على تساؤلاتهم حول طبيعة النظام والفرص المستقبلية التي يوفرها.

وأكد وكيل الوزارة أن نظام البكالوريا المصرية يشكل نقلة نوعية فى منظومة التعليم الثانوى ويهدف إلى إعداد أجيال قادرة على المنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمى ومواكبة التطورات العلمية والتقنية السريعة موجها بأهمية رفع الوعي والتوعية لتحقيق اختيار تعليمي واع ومستمر.

وقام وكيل الوزارة خلال الاجتماع باستعراض النقاط التى ناقشها السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال لقائه مع قيادات المديريات وعلى رأسها الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس من تشجير ودهانات وتجديد الأعلام.

ووجه بضرورة سد عجز المعلمين وإعادة التوزيع وتنفيذ أوامر النقل والندب وفق القرار الوزاري ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣، على أن تنتهى خطط النقل قبل بدء العام الدراسى مع ضمان الشفافية والعدالة.

كما وجه بتكثيف المتابعات الميدانية لرصد استعدادات المدارس ومعالجة السلبيات مختتما اللقاء بتوجيه الجميع ببذل الجهود لإنجاح العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء البحيرة بما يضمن لهم الحصول على تعليم جيد يلبى طموحاتهم.

ويأتي ذلك فى إطار سلسلة من الإجراءات التى تتخذها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لضمان بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بأعلى مستوى من التنظيم والجودة بما يخدم مصلحة أبنائنا الطلاب ويوفر بيئة تعليمية مناسبة امنة وجاذبة وتفعيلا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

