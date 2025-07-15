وكيل تعليم البحيرة يتابع أعمال إنشاء مدرسة ستيم للعلوم والتكنولوجيا بدمنهور

قام اليوم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، يرافقه المهندس أحمد عبدالكريم مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بتفقد أعمال إنشاء مدرسة ستيم للعلوم والتكنولوجيا بادارة مركز دمنهور التعليمية كأول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على أرض المحافظة، والمقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وتأتي فى إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العنصر البشرى بالمنظومة التعليمية فى المرحلة قبل الجامعية، وتأهيل الطلاب الذين يتمتعون بمهارات الابتكار والإبداع وتحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

وكيل تعليم البحيرة يتابع إنشاء مدرسة ستيم، فيتو







دعم حكومي لتعليم نوعي ومواكب للعصر ومتطلبات المستقبل

كما يأتي فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى التوسع في إنشاء المدارس، وتنوعها لتقديم خدمات تعليمية متميزة وعصرية تواكب متطلبات المستقبل وتحت رعاية وتوجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.



7 ملاحق تضم 15 فصلا دراسيا داخل مدرسة ستيم بالبحيرة

والمدرسة مكونة من 7 ملاحق (مبنى فصول ومبنى إقامة وعدد 3 غرف حارس ومبنى الديزل وغرفة طلمبات) وتحتوي على ملعبين سوفت اكليرك طائرة وسلة، بالإضافة إلى مساحات خضراء وأشجار ومقاعد ومنصة إذاعة، ويضم ملحق 1 مبنى الفصول (أرضي و3 أدوار)



كما تضم عدد 15 فصلا دراسيا و12 معمل (كيمياء - فيزياء - احياء - الكترونيك - 2 تصنيع (fab) - روبوتيك - لغات - هيدروليك - جيولوجيا - وسائط متعددة - كومبيوتر) بالإضافة إلى صالة جيمانيزيوم - قاعة متعددة الأغراض - تربية فنية - موسيقية - شبكات - اخصائي اجتماعي - طبيب - إدارة - مدرسين - 4 دورات مياه.





ويضم ملحق 2 مبنى الإقامة ( أرضي و4 أدوار ودور خدمات) ومكون من جناحين ( بنين / بنات ) وصالة طعام - 4 صالة مذاكرة - مطبخ - مغسلة - مشرف - تغيير ملابس بالاضافة الى 39 غرف نوم بنين و34 غرف نوم بنات وغرفتين نوم عاملين ( 20 دورات مياة بنين + 19 بنات + 1 عاملين ).





وتضم الملاحق 3 و4 و5 غرف للحارس وملحق 6 مبنى الديزل، ومكون من 3 غرف للمحول الكهربائي وملحق 7 غرفة الطلمبات.

وكيل تعليم البحيرة يتابع إنشاء مدرسة ستيم، فيتو

مدرسة STEM نقلة مضي في مجال التعليم في محافظة البحيرة



وتعد المدرسة نقلة مضيئة فى مجال التعليم على ارض محافظة البحيرة ضمن خطة الدولة في التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين وتوفير بيئة تعليمية طموحة تحقق الشغف العلمى لدى الطلاب وفتح الآفاق أمامهم للتوسع فى مجال البحث العلمى وتوفير فرص تعلم متعددة وتنمية الابتكار وإعداد جيل من المتفوقين القادرين على المنافسة فى المحافل الدولية كهدفا استراتيجيا وقوميا من أهداف التنمية المستدامة.





وكيل الوزارة: مدارس STEM تصنع جيلًا قادرًا على المنافسة

هذا وقد أكد وكيل الوزارة على أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) هي مدارس ثانوية حكومية في مصر تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تهدف إلى رعاية المتفوقين في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.





وتقدم هذه المدارس مناهج وطرق تدريس تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي، وتسعى لإعداد طلاب قادرين على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، مع تنمية مهارات العمل التعاوني





وأشار إلى أن نظام تعليم ستيم هو نظام تعليمي يستخدم لتجميع تخصصات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات وتدريسها معًا، ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للطلاب في تطوير العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وكذلك الاهتمام وتطوير قدرات المتفوقين في هذه التخصصات العلمية.





كما أوضح وكيل الوزارة أن مدارس ستيم توفر بيئة تعليمية تفاعلية من خلال المشاريع التي يقوم بها الطلاب، وتنمى قدرات الاكتشاف في الطالب مبكرًا من خلال عمليات البحث المتكرر وتعمل على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، وهي من أساسيات النجاح

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