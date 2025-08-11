الإثنين 11 أغسطس 2025
مراسلون بلا حدود: يجب اتخاذ إجراءات حازمة لوقف عمليات الاغتيال الإسرائيلية للصحفيين

غزة،فيتو
 أفادت منظمة مراسلون بلا حدود، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر في هذا الهجوم المتعمد على خيمة الصحفيين بقطاع غزة، عملية معروفة ومثبتة خصوصا ضد صحفيي الجزيرة.

وأوضحت المنظمة أن المجتمع الدولي بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تجاهل تحذيرات من قرب هذا الهجوم.

وشددت على ضرورة اتخاذ العالم إجراءات حازمة لوقف عمليات الإعدام الإسرائيلية للصحفيين.

وأعرب رئيس نادي الصحافة الأمريكي، عن حزنه الشديد لاستشهاد أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي أمس في قطاع غزة.

ووصف رئيس نادي الصحافة الأمريكية، الشهيد أنس الشريف، بأنه كان أحد أشهر مراسلي الجزيرة في غزة منذ بداية الحرب، وكان صحفيا مرموقا وغطى الأحداث على نطاق واسع من غزة طيلة الصراع الحالي.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للصحفيين ببريطانيا: استهداف صحفيي الجزيرة صادم ونتعاطف مع عائلاتهم وزملائهم.

وأضاف: “قتل الصحفيين بغزة استهداف إسرائيلي واضح للجزيرة وعمل مروع آخر في الحرب على الصحافة”.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خيمة للصحفيين مقابل بوابة الشفاء الطبي مما أدى لاستشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله محمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن القصف أسفر عن إصابة آخرين من جراء استهداف الاحتلال لخيمة الصحفيين في مدينة غزة.

اغتيال الصحفي حسن أصليح

 وفي شهر مايو الماضي اغتالت إسرائيل الصحفي حسن أصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف جيش الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ في المجمع الطبي.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، الصحفي أصليح، قائلة: "فلسطين فقدت واحدا من أبنائها المخلصين وفقدت الصحافة الفلسطينية أحد أعمدتها الوطنيين الذي برز في السنوات الأخيرة كأحد أشهر وأهم الأصوات الإعلامية المدافعة عن الحق الفلسطيني وكان في طليعة من قاموا بتغطية العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ اليوم الأول ناقلًا الحقيقة للعالم بكاميرته وعدسته وكلماته حتى أصبح أيقونة إعلامية فلسطينية وشاهدًا على جرائم الاحتلال ومصدرًا موثوقًا للمعلومة والصورة".

