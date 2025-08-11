الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيريرا يحسم مستقبل حراسة مرمى الزمالك

فيريرا
فيريرا

 أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، وعد الثنائي محمد عواد والمهدي سليمان، حارسي المرمى، بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار سياسة التدوير ومتابعة مستوى جميع الحراس عن قرب ويهدف فيريرا لمنح الثقة للجميع وتحفيزهم، مع التأكيد على أن الفرصة ستُمنح للأفضل وفقًا للجاهزية الفنية والبدنية.

على جانب آخر، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.

وشدد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي على أن أي قرارات خاصة بفريق الكرة تعد شأن داخلي ولا علاقة لوسائل الإعلام بها.
وأضاف عبد الناصر محمد قائلًا: "نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".
واختتم تصريحاته قائلًا: "بمجرد وصول الفريق إلى القاهرة، تم غلق صفحة مباراة سيراميكا تمامًا من أجل التركيز للقاء المقاولون العرب المقبل المقرر له يوم السبت الموافق 16 أغسطس".

