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سياسة

أستاذ قانون دولي: إعلان "الدعم السريع" تشكيل حكومة موازية بالسودان يهدد استقرار البلاد

ايمن سلامة،فيتو
ايمن سلامة،فيتو

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: إن إعلان قوات "الدعم السريع" عن تشكيل حكومة موازية في السودان يُعد تطورًا خطيرًا له تداعيات قانونية وسياسية قد تؤدي إلى المزيد من التوتر والصراع في البلاد. 

وأضاف أن هذا الإعلان لا ينسجم مع مبادئ القانون الدولي، ويُعد تهديدًا للوحدة والسيادة السودانية.

وأوضح الدكتور سلامة أن القانون الدولي لا يعترف بأي حكومة موازية ككيان شرعي يمثل الدولة السودانية. وتتمثل الدولة المعترف بها دوليًا في تلك التي تملك السيادة على أراضيها وحكومة مركزية تتمتع بالسلطة الفعالة. وفي حالات النزاعات الداخلية، تعتبر الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي أي إعلان عن حكومة موازية من قبل جماعة مسلحة تهديدًا خطيرًا لوحدة الدولة، ويزيد من تعقيد الأوضاع بدلًا من أن يساهم في الحل.

وأشار سلامة إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن قد حذرا من أن مثل هذه الخطوات "تخاطر بتفاقم الصراع، وتؤدي إلى تقسيم البلاد، وتفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة". كما دعا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة السودان ووحدته، مؤكدين أن أي تعامل مع هذه الحكومة الموازية يُعتبر انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف الدكتور سلامة أن إعلان الحكومة الموازية سيؤدي إلى تفاقم الصراع المسلح، ويكرس الانقسام بين الأطراف المتحاربة، مما يرفع من حدة القتال ويزيد من احتمال نشوب مواجهة شاملة. كما يكرس هذا الإعلان تقسيم السودان إلى مناطق نفوذ خاصة، وهو ما يُضعف مفهوم الدولة الموحدة ويزيد من احتمالية تفككها.

وأشار إلى أن وجود حكومتين متنافستين في ظل الوضع الراهن يجعل أي محاولة للتوسط أو التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدًا، إذ سيضطر الوسطاء للتعامل مع كيانين يزعم كل منهما الشرعية. وتوقع أن يؤدي تصاعد الصراع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مع زيادة نزوح المدنيين وصعوبة وصول المساعدات الضرورية.

ولفت إلى أن القادة الذين يعلنون عن مثل هذه الحكومات الموازية قد يتحملون مسؤولية جنائية دولية، خصوصًا إذا ارتكبت قواتهم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح الدكتور سلامة أن إعلان حكومة موازية في هذا التوقيت يعكس تطلع "الدعم السريع" إلى السيطرة على مناطق معينة وإضفاء شرعية على تحركاته، وهو ما يرفضه الجيش السوداني والحكومة المعترف بها. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة إعلان حرب سياسي يضيف إلى الحرب العسكرية الحالية، مما يعمق من دائرة العنف ويزيد من تعقيد التوصل إلى حل سلمي. 

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الازمة السودانية الجيش السوداني ​عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع حميدتي

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