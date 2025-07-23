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خارج الحدود

الصحة العالمية: 90% من أبناء غزة يواجهون صعوبة في الحصول على المياه

الصحة العالمية،فيتو
الصحة العالمية،فيتو

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية إن 90% من أبناء سكان غزة يواجهون صعوبة في الحصول على المياه.

وأضاف: “مصممون على البقاء في قطاع غزة وندعو إلى حماية أطقم المنظمة والوكالات الأممية. أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل شملت نحو 90% من مساحة غزة، وهناك ارتفاع قاتل في سوء التغذية في قطاع غزة”.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في بيان اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد وفيات المجاعة في القطاع إلى 111 حالة. 

10 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية في غزة

وفي السياق ذاته نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عنصر أمن أمريكي بمراكز المساعدات في غزة قوله: “الموظفون عاملوا سكان غزة بشكل سيئ وعرضوهم للخطر”.

وأضاف عنصر الأمن الأمريكي: "حراس أمن أمريكيون أطلقوا النار على الفلسطينيين، وقررت وقف العمل بسبب سلوك هؤلاء الحراس ”.

وتابع: “يجب وضع حد لما يجري في مراكز توزيع المساعدات ولم أرَ استخداما للقوة كما رأيته في غزة طيلة خدمتي بالجيش الأمريكي”. 

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان اليوم الأربعاء، عن وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات في غزة بسبب الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة. 

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