فيريرا يحسم موقفه بشأن استمرار صلاح مصدق في الزمالك

مصدق
مصدق

أكد مصدر بنادي الزمالك أن المدير الفني يانيك فيريرا متمسك ببقاء صلاح مصدق مدافع الفريق، وأعرب عن إعجابه الشديد بأداء اللاعب خلال الفترة الماضية.

وشدد المصدر على أن كل ما يُتردد بشأن رحيل مصدق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لا أساس له من الصحة، حيث يراه المدرب من العناصر المهمة في خط الدفاع ويعتمد عليه في خططه المستقبلية.

على جانب آخر، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.
وشدد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي على أن أي قرارات خاصة بفريق الكرة تعد شأن داخلي ولا علاقة لوسائل الإعلام بها.
وأضاف عبد الناصر محمد قائلًا: "نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".
واختتم تصريحاته قائلًا: "بمجرد وصول الفريق إلى القاهرة، تم غلق صفحة مباراة سيراميكا تمامًا من أجل التركيز للقاء المقاولون العرب المقبل المقرر له يوم السبت الموافق 16 أغسطس".

