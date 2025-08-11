فيريرا يحسم موقف عمرو ناصر من لقاء المقاولون

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا يدرس ضم عمرو ناصر للقائمة الأساسية في مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري.

ويأتي ذلك بعد غيابه عن لقاء سيراميكا لأسباب فنية، حيث أبدى المدرب إعجابه بقدرات اللاعب خلال التدريبات الأخيرة، مما يدعم احتمالية مشاركته بشكل أساسي في المباراة القادمة.

مدير الكرة يرفض الإعلان عن عقوبات اللاعبين

على جانب آخر، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.

وشدد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي على أن أي قرارات خاصة بفريق الكرة تعد شأنا داخليا ولا علاقة لوسائل الإعلام بها.

وأضاف عبد الناصر محمد، قائلًا: "نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".

واختتم تصريحاته قائلًا: "بمجرد وصول الفريق إلى القاهرة، تم غلق صفحة مباراة سيراميكا تمامًا من أجل التركيز للقاء المقاولون العرب المقبل المقرر له يوم السبت الموافق 16 أغسطس".

