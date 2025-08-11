التنمية المحلية: تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الإثنين تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي قام بها فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة بنى سويف وهي ( الفشن – الواسطى – اهناسيا – ببا – بنى سويف – سمسطا ) خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

وتضمن التقرير الذي استعرضته د.منال عوض، قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الذى ترأسه الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات اليومية للمواطنين والمعاملات المقدمة للمراكز التكنولوجية، والقدرات البشرية والمادية لها وأعداد العاملين والتجهيزات اللوجستية الموجودة فى كل مركز تكنولوجي، كما ضم الوفد عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة وأعداد الطلبات المقدمة وسرعة إنهائها.

وأشار التقرير إلى قيام فريق إدارة الحوكمة بمراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وإدارة التراخيص والبيئة وخدمة المواطنين والطرق وغيرها من الملفات الخدمية للمواطن.

كما أوضح التقرير إلى أن وفد الوزارة قام بعقد مجموعة من اللقاءات مع المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لمحافظة بنى سويف للتعرف على مدي رضاهم عن الخدمات المقدمة وسرعة إنهاء طلباتهم، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم بمعرفة أعضاء اللجنة أثناء التواجد فى المراكز التكنولوجية المستهدفة.

وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميداني علي المراكز التكنولوجية واستجابة لطلب الشاب عمرو محمد شحاتة أحد أبطال " قادرون باختلاف " في نسخته الرابعة والذي يعمل موظف شباك لذوي الإعاقة في المركز التكنولوجي لمركز ببا.

وجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة الإعداد خلال الفترة الجارية لترشيح عدد اثنين من العاملين بكل مركز تكنولوجي بمحافظة بني سويف لحضور دورة تدريبية مكثفة حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ضمن الخطة التدريبية الجديدة للمركز، مما يساعد فى حصول تلك الفئة المهمة فى المجتمع على الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المراكز تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وتعزيز الاندماج المجتمعي لهم وتلبية احتياجاتهم المتنوعة من مختلف الجهات المعنية بالدولة بسهولة ويسر.

كما أكدت د.منال عوض على أهمية توفير التجهيزات اللازمة للأشخاص من ذوي الهمم فى المراكز التكنولوجية المختلفة بالمحافظة والتى لم يخصص بها شباك خاص للتعامل معهم ووسائل المساعدة اللازمة لهم، مشيرة إلى أهمية تنظيم عدد من الدورات التدريبية للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة فى عدد من الملفات الخدمية التى تتعلق بطلبات المواطنين اليومية للتيسير عليهم وسرعة الانتهاء من طلباتهم.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بنى سويف لدعم بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظة بالأجهزة اللوجستية المطلوبة لسرعة أداء الخدمات بصورة أسرع وكفاءة، مشيرة إلى أهمية أداء المهام بأفضل صورة وتوفير أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الموجودة لضمان استمرار أداء العمل بصورة جيدة وإنهاء الطلبات الخاصة بالمواطنين فى مختلف الملفات خلال المدد القانونية لها.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بتخصيص شباك لتراخيص المحال العامة في المراكز التكنولوجية لسرعة تلقي الطلبات والرد عليها ودفع وتيرة العمل في المنظومة على مستوى مراكز المحافظة بالكامل، وفيما يخص طلبات التصالح علي مخالفات البناء طالبت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات الموجودة المستوفاة من المواطنين والتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية للرد علي المواطنين والتيسير عليهم بناءً علي القرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن.

