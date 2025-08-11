الصور الأولى لحريق نشب بسيارة ملاكي في نفق السلام (صور)

التهم النيران سيارة ملاكي بـنفق مدينة السلام دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

حريق سيارة ملاكي بنفق السلام

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكى بنفق مدينة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسيارة إطفاء لمكان الحريق.

حريق سيارة ملاكي بنفق السلام، فيتو

حريق سيارة ملاكي بنفق السلام، فيتو

حريق سيارة ملاكي بنفق السلام، فيتو

حريق سيارة ملاكي بنفق السلام، فيتو

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.