حوادث

الصور الأولى لحريق نشب بسيارة ملاكي في نفق السلام (صور)

 التهم النيران سيارة ملاكي بـنفق مدينة السلام دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

 تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكى بنفق مدينة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

 وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

