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حوادث

حبس سائق ميكروباص بتهمة الاعتداء على مواطن في السلام أول بعد سيره عكس الاتجاه

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة السلام حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتعدي على أحد المواطنين في دائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في كشف ملابسات فيديو تم تداوله، والذي ظهر فيه قائد الميكروباص وهو يسير عكس الاتجاه ويتعدى على أحد المواطنين بالسب والشتائم، عقب قيام الأخير بمعاتبته على مخالفته الصريحة لقواعد المرور.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد وضبط السيارة المتورطة في الواقعة، وتبيّن أنها غير مرخصة، كما تبين أن السائق لا يحمل رخصة قيادة، ويقيم في نفس دائرة القسم.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أول القاهرة

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كشف ملابسات فيديو سير ميكروباص عكس الاتجاه بالغربية وضبط السائق

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