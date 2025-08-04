حبس سائق ميكروباص بتهمة الاعتداء على مواطن في السلام أول بعد سيره عكس الاتجاه

قررت نيابة السلام حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتعدي على أحد المواطنين في دائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في كشف ملابسات فيديو تم تداوله، والذي ظهر فيه قائد الميكروباص وهو يسير عكس الاتجاه ويتعدى على أحد المواطنين بالسب والشتائم، عقب قيام الأخير بمعاتبته على مخالفته الصريحة لقواعد المرور.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد وضبط السيارة المتورطة في الواقعة، وتبيّن أنها غير مرخصة، كما تبين أن السائق لا يحمل رخصة قيادة، ويقيم في نفس دائرة القسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.