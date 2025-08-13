الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائب يتهم الحكومة في سؤال برلماني بالتلاعب بأرقام معدل الفقر

النائب فريدي البياضي
النائب فريدي البياضي

وجّه النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتهم فيه الحكومة بحجب بيانات أساسية من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/ 2022، وحذف مؤشر الفقر النقدي لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن، والاكتفاء بمؤشر “الفقر متعدد الأبعاد” الذي أظهر نسبًا أقل بكثير من المؤشرات المحلية والدولية حول واقع الفقر في مصر.

مؤشر الفقر النقدي ظل الأداة المعتمدة في مصر لقياس الفقر

وأوضح النائب، أن مؤشر الفقر النقدي ظل الأداة المعتمدة في مصر لقياس الفقر لعقود طويلة، لأنه يقيس مدى كفاية الدخل أو الإنفاق النقدي للفرد أو الأسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملبس والمسكن والخدمات، وهو المؤشر الأكثر وضوحًا ومباشرة في التعبير عن القدرة الشرائية للمواطنين.

الحكومة قررت الاكتفاء بنشر نتائج مؤشر الفقر متعدد الأبعاد

وأشار إلى أن الحكومة قررت الاكتفاء بنشر نتائج مؤشر “الفقر متعدد الأبعاد”، وهو مؤشر دولي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جامعة أكسفورد عام 2010، ويُستخدم في عشرات الدول كمؤشر مكمل للمؤشر النقدي، وليس كبديل وحيد له. 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المؤشر يقيس أبعادًا خدمية واجتماعية (مثل التعليم، الصحة، السكن، الحماية الاجتماعية)، وقد يُظهر نسبًا أقل للفقر إذا تحسنت بعض هذه الخدمات، حتى وإن تراجعت القوة الشرائية ودخل الأسر.

عدم نشر مؤشر الفقر يتعارض مع الدستور 

وأكد النائب، أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا لعدد من المواد الدستورية، بينها المادة (68) والتي تنص على أن تكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق من مصادرها المختلفة، وتلزم مؤسسات الدولة بالشفافية والإفصاح، وهو ما يتناقض مع نشر نصف نتائج البحث وحجب المؤشر النقدي.

كما يخالف الدستور في المادة (27) على أن تلزم الدولة بخفض معدلات الفقر من خلال سياسات اقتصادية عادلة، وهي سياسات يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة وشفافة، لا إلى أرقام مجتزأة أو معدلة.

وأوضح أن المادة (8) من الدستور تنص على أن تفرض على الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة، وهو أمر يستحيل تحقيقه إذا لم يتم تشخيص واقع الفقر بصورة صحيحة.

تصنيف الدعم العيني لحساب مؤشر الفقر

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تبنت في البحث الأخير آلية جديدة لاحتساب دخل الأسر، تضيف الدعم النقدي والعيني (مثل دعم التموين والخبز) إلى الدخل النقدي، مما يخفض النسبة المعلنة للفقر بشكل مصطنع لا يعكس الواقع المعيشي، خاصة في ظل موجات التضخم المتلاحقة وتراجع القوة الشرائية للجنيه.

التلاعب في أرقام معدل الفقر

وقال النائب: "التلاعب في الأرقام قد يزيّن التقارير، لكنه لا يخدع بطون الجائعين، ولا يمحو معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون الفقر كل يوم بوجوه مكشوفة وموائد فارغة.”

وأكد أن البرلمان والمجتمع لا يطلبان سوى الحقيقة الكاملة، وأن أي سياسة اقتصادية ناجحة تبدأ من الاعتراف بالواقع كما هو، وليس من تجميله على الورق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفقر النواب الحكومة معدل الفقر مؤشر الفقر مجلس النواب

مواد متعلقة

ضوابط تحديد درجة الفقر وفق قانون الضمان الاجتماعي الجديد

فيتو تكشف في عددها الجديد، "موازنة الفقر".. خبراء الاقتصاد يطرحون خطة بديلة للخروج من الأزمة

الحكومة تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج تكافل وكرامة.. مدبولي: الدولة أثبتت رفضها لوقوع المواطنين في براثن الفقر.. وزيادة المقدرات المالية لـ 55 مليار جنيه في العام المالي القادم

السيسي: بحثنا مع جمهورية القمر التحديات التنموية والتغلب على الفقر وتخفيف أعباء الديون

الأكثر قراءة

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة

نائب يتهم الحكومة في سؤال برلماني بالتلاعب بأرقام معدل الفقر

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads