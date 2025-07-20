إخماد حريق نشب داخل سيارة وأشجار بكورنيش المعادي (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل سيارة وأشجار بمنطقة كورنيش المعادي، دون وقوع أي إصابات.

حريق بكورنيش المعادي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخلفات امتد لسيارة وأشجار بكورنيش المعادي بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق بكورنيش المعادي

وبالفحص تبين اندلاع حريق بمخلفات وامتدت النيران لسيارة وأشجار بكورنيش المعادي.

حريق بكورنيش المعادي

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

حريق بكورنيش المعادي



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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