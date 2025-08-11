المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات

شاركت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في فعاليات النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات، والتي تنظمها الجامعة المصرية بالعلمين خلال الفترة من 2 حتى 7 أغسطس 2025 بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.

وتقام البطولة تحت إشراف قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة ومعهد إعداد القادة، بقيادة الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو دعم الأنشطة الطلابية كجزء من منظومة التعليم الجامعي المتكامل.

وقال الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة: إن مشاركة طلاب الجامعة في هذه البطولة تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على تعزيز التفاعل الطلابي وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى رؤية تعليمية شاملة تسعى من خلالها إلى بناء شخصية متكاملة للطالب، لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل أيضًا الجوانب البدنية والاجتماعية والثقافية.

وأعرب عن فخره بمشاركة طلاب الجامعة في هذه البطولة الوطنية، مشيدًا بمستوى التنظيم والتنوع في الأنشطة، التي شملت منافسات رياضية وزيارات ثقافية وترفيهية، مؤكدًا أن هذه التجربة تسهم في صقل مهارات الطلاب على المستويين البدني والنفسي، وتعزز من قدراتهم على التفاعل مع طلاب الجامعات الأخرى في مناخ يسوده التنافس الشريف والانتماء الوطني.

كما أشاد برؤية الدولة المصرية التي تضع الأنشطة الطلابية في قلب العملية التعليمية، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصات هامة لتأهيل الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في بناء مستقبل الوطن، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التي تضع الشباب في صدارة أولوياتها.

وأضاف أن استضافة البطولة في مدينة العلمين الجديدة يُعد تجسيدًا عمليًا لفكر التنمية الشاملة، حيث أصبحت المدينة نموذجًا وطنيًا متكاملًا لا يحتضن فقط المشاريع العمرانية، بل يمتد ليشمل الجوانب التعليمية والثقافية والرياضية، مما يرسّخ دورها كمنصة وطنية لتمكين الشباب.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة الجامعة لتوسيع نطاق الأنشطة الطلابية، وتعزيز حضورها في المحافل الجامعية الوطنية، بما يسهم في إعداد خريج عصري يمتلك المهارات والقدرات التي تؤهله للمنافسة والانخراط الفاعل في المجتمع.

انطلقت الفعاليات الرسمية للبطولة بعرض طابور الجامعات المشاركة، وتتضمن المنافسات رياضات متنوعة مثل: كرة القدم الخماسية، البادل تنس، الكرة الطائرة الشاطئية، وماراثون للجري، إلى جانب تنظيم زيارات تاريخية للمتحف الحربي ومقابر العلمين الحربية والإيطالية، وزيارات ترفيهية لشواطئ المدينة.

