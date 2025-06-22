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رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني: حريصون على تقديم تجربة تعليمية متطورة

المصرية للتعلم الإلكتروني
المصرية للتعلم الإلكتروني تحصل على شهادتي الايزو

أكد الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية حرصها على تقديم تجربة تعليمية متطورة تواكب متطلبات المجتمع وتساهم في إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة والابتكار دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة وتعزيزًا لقدرات الطلاب على الإبداع والريادة والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

جاء ذلك على خلفية حصول الجامعة على شهادتي الجودة الدوليتين ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وISO 21001:2018 لنظام إدارة المؤسسات التعليمية بما  يعكس التزامها الدائم بالجودة والتميز المؤسسي ويعزز مكانتها الأكاديمية ويؤكد سعيها الدائم لتطبيق أفضل المعايير الدولية في التعليم والإدارة.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بحصول الجامعة على هاتين الشهادتين معتبرًا هذا الإنجاز خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الجودة في كافة مجالات العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة. 

وأضاف أن هذا النجاح يؤكد التزام الجامعة بالتطوير المؤسسي المستدام وجهود فرق العمل التي بذلت أقصى جهدها خلال مراحل الإعداد والتأهيل. 

وأكد رئيس الجامعة أن الحصول على شهادتي الأيزو ISO 9001 وISO 21001 تحقق بفضل الدعم والتعاون المثمر مع فريق مراجعي شركة AJA – EGYPT الذين أجروا زيارات دقيقة للجامعة وقدموا مراجعات متخصصة وفق المعايير الدولية كما قدم الشكر للشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم برئاسة اللواء الدكتور عبده سعد الدين مصطفى استشاري الجامعة للأيزو والدكتورة منال درويش مدير مشروع التأهيل على الدعم الفني والإداري المقدم خلال مراحل تجهيز واعتماد أنظمة الجودة. 

جهود الجامعة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الجامعة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي يقودها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور والتي تهدف إلى رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي المصرية إقليميًا وعالميًا. 

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الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني رؤية مصر 2030 الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التعليم العالي

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