تفاصيل مقتل طفلة وإصابة والديها على يد جيرانها ببولاق الدكرور.. تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة.. وقرار عاجل من المحكمة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت منطقة بولاق الدكرور، تقف تفاصيل مروّعة أمام القضاء، حيث قتلت الطفلة "هنا فرج" طعنا على يد جيرانها، فيما نجا والديها بأعجوبة من محاولة قتل متعمدة.

في مشهد دموي هز منطقة بولاق الدكرور، تحولت مشاجرة بين جيران في ترعة زنين إلى جريمة مروعة راحت ضحيتها الطفلة "هنا فرج"، فيما نجا والديها من موت محقق بأعجوبة.

تفاصيل مقتل طفلة ونجاة والديها

أحداث القصة بدأت حين تصاعد خلاف قديم بين أسرتين، لينتهي باستعراض قوة في وضح النهار، حيث أشهر أربعة متهمين أسلحة بيضاء في وجه الطفلة وأسرتها، ملوحين بها لإرهابهم وبث الرعب في نفوسهم، وسط حالة ذعر أصابت الأهالي.

قتل مع سبق الإصرار

التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت أن المتهمين "س. ث"، و"س. ث"، و"أ. ث"، و"م. أ" بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح الطفلة، وما أن ظفروا بها حتى جثمت المتهمة الثالثة عليها، وسدد لها المتهم الأول طعنتين نافذتين في صدرها، ليسقط جسدها الصغير غارقًا في دمائه، بينما كان المتهمان الثاني والرابع يساندانهم في تنفيذ الجريمة.

محاولة قتل الأم والأب

لم تتوقف المأساة عند الطفلة، إذ اتجه المتهمون إلى والدتها "سمية م."، التي تلقت طعنة غائرة بخنجر في الصدر من المتهم الأول، قبل أن تنهال عليها بقية الأيدي بالضرب، في محاولة واضحة لإنهاء حياتها، لولا تدخل القدر وسرعة إسعافها.

أما والد الطفلة "فرج إ."، فقد تلقى طعنة بخنجر في الكتف من المتهم الأول، وضربتين بسلاح أبيض من المتهم الثالث، واعتداء بعصا "شومة" من المتهم الثاني، فأصيب بجروح قطعية في الرأس والجبهة والكتف الأيمن، لكن العلاج أنقذه من الموت.

الأدلة الطبية وتقرير الطب الشرعي

تقرير الطب الشرعي أكد أن الطفلة "هنا" فارقت الحياة متأثرة بطعنة نافذة في الصدر، أحدثت قطعا بالقلب وتمزقا بالغشاء التاموري، مما أدى لتوقف الدورة الدموية والتنفسية، كما أثبتت التقارير الطبية إصابات الوالدين بالتفصيل، مشيرة إلى أنها كادت تكون قاتلة.

المحاكمة والتأجيل

أمام هذه الوقائع، قررت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة القضية رقم 22272 لسنة 2024، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، تأجيل المحاكمة إلى الجلسة الثالثة من انعقاد الدائرة في أكتوبر المقبل، لاستكمال المرافعات وتقديم ما يفيد بوفاة المتهم الثاني.

بولاق الدكرور تقرير الطب الشرعي توقف جنوب الجيزة جنايات بولاق الدكرور محكمة جنوب الجيزة منطقة بولاق الدكرور نيابة العامة

