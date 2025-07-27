الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية ببولاق الدكرور

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة بولاق الدكرور أن ماسا كهربائيا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أى إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل  شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بولاق الدكرور 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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