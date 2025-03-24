طرح البرومو الرسمي لفيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه الدسوقي (فيديو)

طرح الفنان عصام عمر الفيديو التشويقي الرسمي لفيلم العيد “سيكو سيكو”، الذي يشارك به مع النجم طه الدسوقي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كل من عصام عمر وطه الدسوقي في الإعلان الرسمي للفيلم بدور شقيقين في خلافات منذ الصغر، ويرثان عمهما بعد وفاته في بضاعة ما والتي يطلق عليها الشقيقان “سيكو سيكو” لتورطهم في العديد من المشاكل مع عصابات خطيرة.

ومن المقرر طرح فيلم “سيكو سيكو” في جميع دور العرض بعيد الفطر 2025.

تفاصيل فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو، من بطولة عصام عمر وطه دسوقي وعلي صبحي ودانا هشام وخالد الصاوي ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

ومن ناحية أخري كان قد كشف الفنان الشاب طه دسوقي، عن كواليس استعدادها لتجسيد دور النجم الراحل محمود الجندي في النسخة المعاصرة من فيلم شمس الزناتي.

وقال طه دسوقي طه فى تصريح خاص لـ “فيتو”: سأجسد شخصية سلامة الطفشان التي قدمها الراحل محمود الجندى فى فيلم شمس الزناتى، لكن أثق فى الجمهور، وأريد أن أوجه رسالة أن الفيلمين لا ينتميان إلى بعضهما بعضا وأحداثهما مختلفة كل الاختلاف، فيجب ألا نخلط بينهما، فلكل منهما حكاية خاصة وأحداث استثنائية.

وتابع دسوقي: بعيدًا عن الفنان محمود الجندى، وعن الزعيم عادل إمام، أتمنى أن ينال دوري إعجاب الجمهور، وقصة الفيلم مأخوذ من الرواية العالمية المعنونة بـ “العظماء السبعة ” الذى جرى إنتاج أكثر من نسخة منها حول العالم، وأشارك فى بطولته أحدث النسخ للرواية رفقة محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، وأحمد داش.

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