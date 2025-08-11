الإثنين 11 أغسطس 2025
حوادث

إحالة 5 عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية والمحلات بالقاهرة للمحاكمة

 أمرت النيابة العامة بإحالة 5 عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية والمحلات والهواتف المحمولة بمناطق الموسكى والسلام ومدينة نصر وعين شمس، للمحاكمة الجنائية.


سرقة المساكن بمدينة السلام 

 تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين– لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام ثان تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (صاحب مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم) وتم ضبطه.

 

سرقة محتويات شقة بالموسكي 

 كما تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بسرقة بعض محتويات إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

 

سرقة الهواتف المحمولة بعين شمس 

 وتم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بإسلوب "المغافلة".

وبمواجهته أقر بارتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (مقيم بدائرة القسم). تم ضبطه.

 

سرقة المحلات بمدينة نصر 

 وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقات المحال بإسلوب "قص الأقفال" وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وتحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

