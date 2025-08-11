تجديد حبس المتهمين في اندلاع مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهمين في نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، من عائلتين في إحدى قرى البدرشين، بسبب خلافات الجيرة، مما أدى لإصابة شخصين، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

نشوب مشاجرة بين طرفي مشاجرة البدرشين

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب مشاجرة بقرية تابعة لدائرة مركز البدرشين، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن أشخاص من عائلتين نشبت بينهم مشاجرة، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، مما أدى لإصابة شخصين.

حدد رجال المباحث طرفي المشاجرة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

