الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس المتهمين في اندلاع مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهمين في نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، من عائلتين في إحدى قرى البدرشين، بسبب خلافات الجيرة، مما أدى لإصابة شخصين، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

نشوب مشاجرة بين طرفي مشاجرة البدرشين 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب مشاجرة بقرية تابعة لدائرة مركز البدرشين، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن أشخاص من عائلتين نشبت بينهم مشاجرة، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، مما أدى لإصابة شخصين.

 

حدد رجال المباحث طرفي المشاجرة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن الجيزة قاضي معارضات الجيزة البدرشين

مواد متعلقة

لرفضه السماح له بالغش، إيداع طالب شوه وجه زميله بالبدرشين بدور رعاية

النيابة تعاين موقع نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص في الوراق

الأكثر قراءة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

التعليم تكشف المناهج المطورة لجميع المراحل التعليمية

"مالوش لازمة"، رسالة قوية من ساويرس بشأن ظهور ميسي في إعلان افتتاح المتحف الكبير

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads