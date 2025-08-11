الإثنين 11 أغسطس 2025
حوادث

المعمل الجنائي: ماس كهربائي وراء حريق مخزن مواد غذائية في الزيتون

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشف تقرير  المعمل الجنائي حول حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية بمنطقة الزيتون أن ماسا كهربائيا صادر من لوحة الكهرباء في السقف وراء اشتعال النيران. 


وكشفت المعاينة الأولية أن النيران نشبت في كمية من المواد الغذائية على مساحة 50 مترا داخل المخزن.


وأضافت المعاينة أن مخزن المواد الغذائية في الطابق الأرضي أسفل عقار مكون من 5 طوابق على مساحة 120 مترا.

وأكدت المعاينة عدم وجود أي مصابين أو محتجزين جراء الحريق.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية بمنطقة الزيتون، دون وقوع أي إصابات.

حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المعمل الجنائي قوات الحماية المدنية غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة الزيتون النيابة العامة

