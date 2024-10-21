الإثنين 21 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكريم كراميل، لتحلية مغذية من صنع يديك

الكريم كراميل,فيتو
الكريم كراميل,فيتو

طريقة عمل الكريم كراميل، من طرق عمل الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار، كما أنها من الحلويات المغذية.

 

 فكل مكونات الكريم كراميل المصنوع في البيت مفيدة، فهي تتكون من اللبن والبيض، كما أن طريقة عملها سهلة.

 

وطريقة عمل الكريم كراميل، تصلح لتقدميها لأفراد أسرتك أو لضيوفك خلال السهرات والعزومات.

 

وتعتمد طريقة عمل الكريم كراميل في البيت، من خلال خلط البيض واللبن والسكر، وهي من الطرق المغذية واللذيذة،  وعالية القيمة الغذائية، والتي يمكنك صنعها لأسرتك بكل سهولة.


طريقة عمل الكريم كراميل بالشوكولاتة 
 

كريم كراميل بالشوكولاتة
كريم كراميل بالشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريم كراميل في البيت بكل خطواته، بالشوكولاتة وبالقهوة، لتقدميها لأفراد أسرتك خلال السهرات  في الإجازات.

 

مكونات عمل الكريم كراميل بالشوكولاتة
 

600 مللي حليب بالكاكاو
علبة حليب مكثف محلي قليل الدسم
100جرام سكر
6 حبة بيض
2 بياض بيض
2/1 1 ملعقه صغيره مستخلص الفانيليا

 

لتحضير الكراميل:
300 جرام سكر
1250 ملليلتر ماء

طريقة عمل الكريم كراميل بالشوكولاتة:
يغلي الحليب مع الحليب المكثف المحلي ثم يضاف السكر ويقلب حتي يذوب بالكامل ثم يرفع من علي النار.

يضاف الحليب الساخن الي البيض وبياض البيض المخفوق وتضاف خلاصة الفانيليا وتخلط جيدا.

 

طريقة عمل الكراميل:
يغلي الماء والسكر على نار متوسطة الحرارة ويقلب الخليط برفق حتي يكتسب لون الكراميل.
يصب الكراميل الساخن في أوعية صغيرة أو أكواب الكاسترد وعلي الفور تلف لتغطية القاعده والجوانب بالتساوي.
يصب خليط الكريمة في الأوعية الصغيرة أو أكواب الكاسترد , توضع الأكواب في صينية خبز تحتوي علي ماء ساخن يصل الي منتصف جوانب الاكواب.

 

طريقة عمل الكريم كراميل بالقهوة
 

كريم كراميل القهوة
كريم كراميل القهوة

مدة التحضير 10 دقيقة، مدة الطهي 55 دقيقة

 

مقادير الكريم كراميل بالقهوة
مكونات الكراميل:
1/2 كوب سكر
ملعقة كبيرة ماء

 

مكونات عمل كريمة القهوة:
2 كوب لبن
1/4 كوب قهوة سريعة الذوبان جاهزة
3 عدد بيض

1/4 كوب سكر

1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 ملعقة صغيرة جنزبيل

رشة جوزة الطيب

كريمة مخفوقة للتزيين

 

خطوات تحضير الكريم كراميل بالقهوة

يكرمل السكر مع الماء الى ان يصبح ذهبي اللون، ثم يصب في قوالب الفرن.
تغلى القهوة مع البهارات كي تأخذ النكهة، ثم يضاف لها الحليب والسكر ويقلب الكل جيدا.
يخفق البيض جيدا ثم يؤخذ مقدار من الحليب بالقهوة الساخن، ويضاف لمزيج البيض ويقلب.
يسكب المزيج على باقي الحليب الساخن، ويقلب الكل جيدا.
يفرغ فوق طبقة الكراميل بالقوالب.
ترص القوالب بحمام مائى ساخن، ثم تخبز في فرن متوسط مدة 40 دقيقة.
تترك لتبرد تماما 6 ساعات على الأقل قبل التقديم، ثم تزين بالكريمة المخفوقة.

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