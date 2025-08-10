الأحد 10 أغسطس 2025
إخلاء سبيل التيك توكر داني تاتو بكفالة 5 آلاف جنيه

إخلاء سبيل التيك
إخلاء سبيل التيك توكر داني تاتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بإخلاء سبيل التيك توكر "داني تاتو” رسام السيدات والرجال والمتهم بإساءة استخدامه تطبيق “التيك توك”، ونشره فيديوهات مسيئة تهدد قيم المجتمع، وتحريضه على الفسق والفجور بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه بنشر الفسق والفجور، مشيرا إلى أن ما يمارسه هو مهنة وزبائنه من الرجال والسيدات.


وأشار إلى أن مهنة رسم التاتو مهنة عالمية، وتوجد في جميع أنحاء العالم وتمارس بشكل قانوني، مضيفا أنه لم يجبر أي سيدة على الظهور معه في الفيديوهات عبر التيك توك.

نشر الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية
 
ووردت بلاغات للنائب العام مقدم من أحد المحامين ضد التيك توكر “داني تاتو”، رسام السيدات في مصر الجديدة، تفيد نشر المتهم الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية.

