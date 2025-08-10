إخلاء سبيل التيك توكر داني تاتو بكفالة 5 آلاف جنيه

أمرت نيابة مصر الجديدة بإخلاء سبيل التيك توكر "داني تاتو” رسام السيدات والرجال والمتهم بإساءة استخدامه تطبيق “التيك توك”، ونشره فيديوهات مسيئة تهدد قيم المجتمع، وتحريضه على الفسق والفجور بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه بنشر الفسق والفجور، مشيرا إلى أن ما يمارسه هو مهنة وزبائنه من الرجال والسيدات.



وأشار إلى أن مهنة رسم التاتو مهنة عالمية، وتوجد في جميع أنحاء العالم وتمارس بشكل قانوني، مضيفا أنه لم يجبر أي سيدة على الظهور معه في الفيديوهات عبر التيك توك.

نشر الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية



ووردت بلاغات للنائب العام مقدم من أحد المحامين ضد التيك توكر “داني تاتو”، رسام السيدات في مصر الجديدة، تفيد نشر المتهم الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.