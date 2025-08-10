مروة ناجي تحيي حفلًا بالإسكندرية في هذا الموعد

تستعد الفنانة مروة ناجي، لإحياء حفلًا غنيائيًا بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي.

وأعلنت مروة ناجي موعد الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت: “الجمهور الغالي بالإسكندرية، اشتاق إليكم، وسعيدة للغاية، أنني سألتقي بكم في المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، فسوف أحيي حفلًا غنائيا يوم 23 أغسطس، وأتمنى أن ينال إعجابكم”.

العرض المسرحي صوت وصورة

ومن جانب آخر، الفنانة مروة ناجي قدمت مؤخرًا عرضا مسرحيًا بعنوان “صوت وصورة” على خشبة مسرح سينما قصر النيل، وسط تجهيزات ضخمة حولت المسرح إلى "آلة زمن" تنقل الجمهور إلى عصر الفن الجميل.

وجسدت العرض سيرة ومسيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، من خلال أداء حي للمطربة مروة ناجي، التي قدمت باقة من أغنياتها الخالدة، لإحياء روح الست على المسرح مجددًا.

وقالت مروة ناجي إن "العرض ليس مجرد تكريم لأيقونة الغناء العربي، بل هو تجربة موسيقية بصرية تمزج بين الصوت والحكاية والدهشة، وتُحاكي تفاصيل رحلتها الفنية"، مضيفة أن الجمهور شاهد أداءً غير مسبوق يستدعي عبق الماضي ويُعيد رسم ملامح الزمن الجميل.

ويأتي العرض من تأليف محمد زكي، وإخراج مصطفى عبد السلام، ويشارك مروة ناجي في تقديمه مجموعة من الفنانين.

