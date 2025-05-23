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ثقافة وفنون

مروة ناجي تجسد أم كلثوم في عرض جديد بمسرح قصر النيل

مروة ناجي، فيتو
مروة ناجي، فيتو

يستعد العرض المسرحي الموسيقي "صوت وصورة" لتقديم أولى لياليه في القاهرة عقب انطلاقه بموسم الرياض.

وتبدأ الليالي يوم الخميس 29 مايو على خشبة مسرح سينما قصر النيل، وسط تجهيزات ضخمة تهدف لتحويل المسرح إلى "آلة زمن" تنقل الجمهور إلى عصر الفن الجميل.

ويُجسد العرض سيرة ومسيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، من خلال أداء حي للمطربة مروة ناجي، التي تقدم باقة من أغنياتها الخالدة،  لإحياء روح الست على المسرح مجددًا.

وقالت مروة ناجي إن "العرض ليس مجرد تكريم لأيقونة الغناء العربي، بل هو تجربة موسيقية بصرية تمزج بين الصوت والحكاية والدهشة، وتُحاكي تفاصيل رحلتها الفنية"، مضيفة أن الجمهور سيشاهد أداءً غير مسبوق يستدعي عبق الماضي ويُعيد رسم ملامح الزمن الجميل.

ومن أبرز مفاجآت العرض أن "أم كلثوم" ستقدم في هذه الليلة أغنية جديدة تم تلحينها خصيصًا للعرض، لتُشدو بها لأول مرة على نفس خشبة المسرح الذي غنّت عليه آخر مرة عام 1973، وهو مسرح قصر النيل.

ويأتي العرض من تأليف محمد زكي، وإخراج مصطفى عبد السلام، ويشارك مروة ناجي في تقديمه مجموعة من الفنانين.

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