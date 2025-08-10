الأحد 10 أغسطس 2025
أخبار مصر

تقترب من الـ50 درجة، الأرصاد تحذر من موجة شديد الحرارة تضرب البلاد

حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا الاثنين وحتى الجمعة المقبلة لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 32: 36 درجة مئوية، القاهرة والوجه البحرى 40: 42 درجة مئوية، وشمال الصعيد 42: 43 درجة مئوية، جنوب الصعيد 45: 49 درجة مئوية.

حالة الطقس الآن، أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

استمرار انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا.

ومن المتوقع أن  يسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

