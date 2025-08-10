الأحد 10 أغسطس 2025
محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع فعاليات التدريب بمركز بيت الشباب بسموحة

الاسكندريه
الاسكندريه

 تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، سير التدريبات المقامة بمركز التدريب ببيت شباب الأزهر بسموحة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات برئاسة عادل قطب، مدير عام الإدارة.

وتتضمن البرامج التدريبية التي انطلقت أمس السبت،  وتستمر حتى الخميس 14 أغسطس 2025، دورتين متخصصتين هما: "مكافحة الفساد"، و"تنمية مهارات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي لمسؤولي الدورة المسندية بالمناطق"، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لرفع كفاءة العاملين وتطوير قدراتهم المهنية والتقنية. وشارك في تدريبات اليوم سيادة المستشار جلال قريطم والأستاذ ضياء الدين محمد من مشيخة الأزهر

وخلال جولته، أكد  الدكتور أبو خزيمة أهمية هذه البرامج في تعزيز النزاهة والشفافية، ودعم التحول الرقمي في العمل الإداري، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المنطقة والإدارة العامة للتدريب لتحقيق أهداف التنمية المهنية المستدامة.

الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة الاسكندرية الازهرية

