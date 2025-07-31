يرتدي شارة القيادة، علي معلول يسجل الظهور الأول مع الصفاقسي

سجل النجم التونسي علي معلول الظهور الأول مع فريقه الجديد الصفاقسي التونسي، في المباراة الودية أمام الشبيبة القيروانية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لصاحب الـ 35 عاما، خلال ارتدائه قميص الصفاقسي في المباراة الودية التي أقيمت اليوم، أمام فريق الشبيبة القيروانية، استعدادا للدوري التونسي.

وظهر معلول في الصورة مرتديا قميص الصفاقسي، ويحمل شارة قيادة الفريق، الذي بدأ مشواره معه قبل الانضمام إلى النادي الأهلي في يوليو 2016.

وكان معلول انضم إلى النادي الأهلي في يوليو 2016، قادما من الصفاقسي التونسي مقابل 700 ألف دولار، قبل أن يرحل عن الفريق في يونيو الماضي.

تفاصيل انتقال علي معلول

وانتقل الدولي التونسي علي معلول حديثًا إلى الصفاقسي التونسي، حيث شارك كأساسي في المباراة الودية أمام شبيبة القيروان، والتي كانت بمثابة أول اختبار له مع الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع معلول على عقد يمتد لثلاث سنوات مع الصفاقسي بعد انتهاء عقده مع الأهلي في صيف 2024.

وشارك النجم التونسي، رفقة المارد الأهلي خلال 9 سنوات قضاهم داخل الفريق، في 292 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 136 هدفا، حيث سجل 51 هدفا وقدم 85 تمريرة حاسمة.

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