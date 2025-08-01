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رياضة

معلول وش الخير، الصفاقسي يعلن رفع عقوبة منع الفريق من القيد

على معلول
على معلول

 أعلن نادي الصفاقسي التونسي، بشكل رسمي رفع عقوبة منعه من القيد، والتي كانت موقعة ضده من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال النادي التونسي في بيانه الرسمي:"يعلم النادي الرياضي الصفاقسي كافة أحبائه أنه تم رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب وبالتالي الانطلاق في عملية تأهيل منتدبينا الجدد".

وكان الصفاقسي أعلن بشكل رسمي تعاقده مع علي معلول نجم فريق الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

 

وعانى الصفاقسي التونسي خلال الأيام الماضية، من عدم قدرته على قيد صفقاته الجديدة بسبب عقوبة منعه من القيد قبل أن يتم رفعها.

ووقع علي معلول عقود انضمامه لصفوف الصفاقسي التونسي لمدة 3 مواسم متتالية، ليعود مرة أخرى لناديه الأسبق بعد غياب دام لـ 9 سنوات.

ويرغب النادي التونسي في استمرار معلول ضمن صفوفه حتى سنة احتفاله بمرور 100 عام على إنشاء الصفاقسي التونسي والذي يتزامن مع عام 2028 المقبل.

ورحل معلول عن صفوف النادي الأهلي بعد 9 سنوات قضاها ضمن صفوف القلعة الحمراء، ليرحل بنهاية عقده مع نهاية الموسم المنصرم.

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