المشدد 3 سنوات لربة منزل وشريكها بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على التيك توك

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمدرسة مفصولة ومبرمج حاسب آلي مفصول، بتهمة نشر مقاطع فيديو مصورة خادشة للحياء تتضمن إيحاءات إباحية تحرض على الفسق والفجور بتطبيق التيك توك.

البداية عندما تلقت مباحث الإنترنت والجرائم الإلكترونية، عدة بلاغات تفيد وجود حساب على موقع التيك توك ينشر فيديوهات، تظهر فيه ربة منزل ورجل اعتادا تصوير وبث مقاطع فيديو، تتنافى مع القيم الأسرية والمجتمع وتحرض على الفسق والفجور وتتضمن إيحاءات إباحية.

وبعمل التحريات اللازمة، تم تحديد الحساب على التيك توك وموقع الإرسال والبث، حيث تم إعداد حملة تمكنت خلالها الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على صانعي وناشري المحتويات، وتبين أنهما "أ.م"، مدرسة مفصولة من العمل، وشريكها "أ.ع" مبرمج حاسب آلى مفصول من عمله لتعاطيه المخدرات، وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة في نشر الفيديوهات.

