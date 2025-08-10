الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 3 سنوات لربة منزل وشريكها بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على التيك توك

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمدرسة مفصولة ومبرمج حاسب آلي مفصول، بتهمة نشر مقاطع فيديو مصورة خادشة للحياء تتضمن إيحاءات إباحية تحرض على الفسق والفجور بتطبيق التيك توك. 

البداية عندما تلقت مباحث الإنترنت والجرائم الإلكترونية، عدة بلاغات تفيد وجود حساب على موقع التيك توك ينشر فيديوهات، تظهر فيه ربة منزل ورجل اعتادا تصوير وبث مقاطع فيديو، تتنافى مع القيم الأسرية والمجتمع وتحرض على الفسق والفجور وتتضمن إيحاءات إباحية.

وبعمل التحريات اللازمة، تم تحديد الحساب على التيك توك وموقع الإرسال والبث، حيث تم إعداد حملة تمكنت خلالها الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على صانعي وناشري المحتويات، وتبين أنهما "أ.م"،  مدرسة مفصولة من العمل، وشريكها "أ.ع" مبرمج حاسب آلى مفصول من عمله لتعاطيه المخدرات، وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة في نشر الفيديوهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الجنايات الاستئنافية الفسق والفجور التيك توك مباحث الإنترنت

مواد متعلقة

حجز التيك توكر "لولتيا" بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

دخول قافلة «بيت الزكاة» الحادية عشرة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة المرحلة الثانية

أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

مقطع صادم، سائق ميكروباص كاد يدهس مجموعة أشخاص تجمعوا بزعم النصب عليهم (فيديو)

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads