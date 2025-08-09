السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النائب العام يوفد 41 عضوًا من أعضاء النيابة في دورات تخصصية إلى أوروبا والصين

النائب العام
النائب العام

وجه النائب العام بإيفاد واحد وأربعين عضوًا من أعضاء النيابة العامة المتميزين بنيابات القاهرة، والجيزة، والمنصورة، وجنوب الزقازيق، وقنا، وشمال أسيوط، وشمال سوهاج، والوادي الجديد، والفيوم، وشمال وجنوب المنيا، وغيرها من النيابات الكلية، ممن لم يسبق لهم السفر إلى الخارج، إلى عدد من الدول الأوروبية وجمهورية الصين.

وذلك للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة وبرامج لتبادل الخبرات القضائية، بما يُسهم في تطوير قدراتهم المهنية، تقديرًا لعطائهم وجهودهم البارزة في أداء رسالتهم القضائية.

يأتي هذا انطلاقا  من حرص النيابة العامة على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز، وصقل مهارات أعضائها المتميزين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء النيابة العامة في مختلف ربوع الجمهورية.

النيابة العامة النائب العام القاهرة جنوب الزقازيق

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

