سلوفينيا: ننتظر خطة جديدة من الجامعة العربية لإعمار غزة وأوروبا ستكون جزءا منها

قالت وزارة خارجية سلوفينيا، اليوم السبت: نتابع الوضع من كثب في غزة وندعو إلى وقف إطلاق نار مستدام مع ضمان تبادل الأسرى.

سلوفينيا: ننتظر خطة جديدة لإعادة إعمار غزة

وأضافت الخارجية في بيانها:" ننتظر خطة جديدة من الجامعة العربية لإعادة إعمار غزة وأوروبا ستكون جزءا منها".

وأكد الخارجية في بيانها:"نؤمن بقوة بحل الدولتين ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون بسلام"، مضيفة:" قلقون من تصاعد العنف في الضفة الغربية وأي محاولة لضمها تتعارض مع القانون الدولي".

وأعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الجمعة، رفضها لمخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

المجموعة العربية ترفض مخطط التهجير

وقالت المجموعة العربية: “نريد رؤية ريفييرا فلسطينية في قطاع غزة”، وذلك بعد اقتراح ترامب فرض السيطرة الأمريكية على غزة وتحويله إلى ريفيرا الشرق الأوسط.

ومن جانبه، قال المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، رياض منصور: سنعيد بناء قطاع غزة ومحاولات التهجير الجماعي ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف المندوب الفلسطيني: "نطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق غزة بكل بنوده".

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