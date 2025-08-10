الأحد 10 أغسطس 2025
حوادث

العثور علي جثة فتاة توفيت في ظروف غامضة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا علي جثة فتاة توفيت في ظروف غامضة داخل بندر قوص، جنوب محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفية داخل منزلها في بندر قوص.

وبعد الفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، عثرت عليها أسرتها متوفية في الصباح حسب أقوالهم، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي وجاري التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

