الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تربح 22 مليار جنيه بختام تعاملات أول الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع. ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.497 تريليون جنيه، لتصبح  نحو 22 مليار جنيه. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84%  عند مستوى 36104 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04%  عند مستوى 44309 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83%  عند مستوى 16227 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.74%  عند مستوى 3848 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 10656 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25%  عند مستوى 14327 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98%  عند مستوى 3696 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.475 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 35809 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 43853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16093 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3819 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 10580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 14222 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3614 نقطة.

ؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة آخر جلسات الأسبوع البورصة المصرية الشركات المتوسطة الشركات المتوسطة والصغيرة الشريعة الإسلامية

