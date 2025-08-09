هان جي هيون تكشف عن وجهها المزدوج في فيلم "The Ugly"

كشف الفيلم الكوري الجنوبي المرتقب "The Ugly" عن أولى لقطاته للنجمة هان جي هيون، التي تُجسد دورًا محوريًا في العمل المنتظر عرضه في سبتمبر المقبل، وويُقدم الفيلم نظرة ثاقبة على شخصية كيم سو جين، منتجة الأفلام الوثائقية الطموحة التي تتولى مهمة توثيق حياة حرفي صناعة الفقمات، الأعمى إم يونغ غيو، الذي يلعب دوره النجم كوون هاي هيو.

ووفقًا للتقارير، تدور أحداث الفيلم حول رحلة إم دونغ هوان، نجل يونغ غيو الذي يتقمص شخصيته الفنان بارك جونغ مين، في سعيه لكشف الغموض الذي يحيط بوفاة والدته، والتي ظلت جثتها مدفونة سرًا لأكثر من أربعين عامًا.

شخصية معقدة وتناقضات درامية لهان جي في “The Ugly”

تُظهر اللقطات الأولى شخصية كيم سو جين بتناقضات لافتة، فهي تظهر بابتسامة رقيقة وحانية أثناء توثيقها لقصة يونغ غيو، ما يعكس تعاطفها واحترافيتها في نقل الجوانب الإنسانية من حياته، وفي المقابل، تُظهرها لقطة أخرى بملامح صارمة، توحي بأنها تواجه حقيقة صادمة أو تحديًا عاطفيًا كبيرًا. هذا التباين في المشاعر يُعزز من الثقل الدرامي للقصة، خاصة بعد اكتشاف جثة والدة دونغ هوان، ما يُضيف طبقة من التعقيد إلى دوافعها المهنية والشخصية.

وعلقت هان جي هيون على دورها قائلة: "قد يبدو السعي وراء المواد المثيرة للغضب خبيثًا أو أنانيًا للبعض، لكنني قضيت وقتًا طويلًا في التفكير في كيفية تصويرها برؤية أكثر إنسانية". هذا التصريح يكشف عن عمق فهمها للشخصية ورغبتها في تقديم أداء يتجاوز السطحية.

من جانبه، أشاد المخرج يون سانغ هو بأداء النجمة، مؤكدًا أن الفيلم الذي يتكشف عبر خمس مقابلات، كان يتطلب قدرًا عاليًا من التشويق والانغماس. وأضاف المخرج أن هان جي هيون "نجحت في تجسيد ذلك، مقدمةً إحساسًا طبيعيًا بالتشويق من خلال تجسيدها لشخصية كيم سو جين، مما منح الفيلم حيويته".

ومن المقرر أن يُعرض فيلم "القبيح" في دور العرض في سبتمبر، ليكون إضافة جديدة للدراما الكورية، ويُقدم قصة غامضة وإنسانية تتجاوز المألوف.

