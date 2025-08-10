مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

شهد حادث طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الأحد، والذي أدي الي انقلاب ميكروباص بمنطقة الشاطبي، تطورات جديد بمصرع اثنين من المصابين وإصابة ٧ آخرين بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، من راكبي الميكروباص ودهس المارة.

وأستقبلت مستشفيات الإسكندرية جثتي كل من: علي عبد الحليم عبد الحميد – 50 سنة ، وهيام صلاح مرسي السيد – 47 سنة.

أما حالات الأصابة فهم: نور علي عبد الحميد – 12 سنة تعاني اشتباه إصابة بالساق اليسرى والحوض، وهمس ممتاز حسين – 12 سنة تعاني كسر مضاعف بالقدم اليسرى والذراع اليسرى، وباسم حمدان حسين – 19 سنة يعاني اشتباه نزيف بالمخ والبطن، وممتاز حسين عواد – 42 سنة يعاني كسر مضاعف بالساق اليمنى، وشيماء صلاح مرسي السيد – 39 سنة تعاني اشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيمن، وملاك ممتاز حسين – 18 سنة يعاني اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتسنيم علي عبد الحليم – 30 سنة تعاني جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالفقرات الظهرية.

وكان قسم شرطة باب شرقي تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية اتجاه محطة الرمل، بعد كازينو الشاطبي بحي وسط.



وانتقل ضباط القسم والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين من راكبي الميكروباص ودهس المارة تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

