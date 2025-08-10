فريق طلابي بحاسبات مصر للمعلوماتية يصمم برنامجا للقيادة الذاتية للسيارات

كشفت جامعة مصر للمعلوماتية النقاب عن أحدث برنامج الكتروني للقيادة الذاتية التفاعلية الذكية للسيارات.

تصميم برنامج للقيادة الذاتية للسيارات

وأكدت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة مصر للمعلوماتية ان تقنيات القيادة الذاتية تعد تحديًا تقنيًا لما لها من تأثيرات مباشرة على السلامة المرورية، وكفاءة النقل، وإتاحة خدمات القيادة الذاتية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك رغم التقدم الكبير في مجالات الرؤية الحاسوبية، ودمج الحساسات، وتعلم الآلة، لكن الأنظمة الحالية للقيادة الذاتية للسيارات لاتزال تعاني من مشكلتين رئيسيتين هما:

1. محدودية التعميم والقدرة على التكيف بسبب صعوبة التعامل مع سيناريوهات غير مألوفة، مما يؤدي إلى قرارات خاطئة قد ترفع من مخاطر الحوادث.

2. غموض عملية اتخاذ القرار (مشكلة الصندوق الأسود): حيث تفتقر معظم أنظمة القيادة الذاتية الحالية إلى الشفافية، مما يقلل من الثقة المجتمعية بها وبالتالي يصعّب من عمليات الاعتماد التنظيمي لهذه الأنظمة التي لا تزال محظور استخدامها في كثير من دول العالم.

جامعة مصر للمعلوماتية تنجح في تطوير نموذج للقيادة الذاتية

وقالت: إن جامعة مصر للمعلوماتية ومن خلال فريق من طلبة الفرقة الرابعة بكلية علوم الحاسب والمعلومات نجحت في تطوير نموذج محرك الانصهار Drive Fusion، وهو نموذج متعدد الوسائط (Multimodal) مبني على نموذج Qwen2.5-VL. يقوم بدمج مدخلات من الكاميرا، وإحداثيات GPS، وبيانات السرعة، واستفسارات المستخدم النصية في منصة إدخال موحدة، مما يتيح للنموذج إنتاج أوامر تحكم منخفضة المستوى (مثل التوجيه والتسارع) وتفسيرات لغوية عالية المستوى تدعم اتخاذ قرارات شفافة وقابلة للفهم.

وأكدت الدكتورة هدى مختار نجاح الفريق في تطوير نموذج قيادة ذاتية شامل يعالج التحديات الأساسية المتمثلة في القدرة المحدودة على التكيف وانعدام الشفافية في التقنيات الحالية، حيث نجحنا في الجمع بين قدرات نماذج اللغة الكبيرة متعددة الوسائط والمكونات المتخصصة للسيارات، وبذلك يقدم النموذج الجديد حلًا قادرا على تفسير القرارات وذو كفاءة عالية. ويسهم بشكل كبير في مجال الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير في التطبيقات الحرجة للسلامة، ويمهد الطريق نحو مستقبل تكون فيه المركبات ذاتية القيادة أكثر أمانًا وموثوقية وجدارة.

وقالت: "إن هذا المشروع يمثل أفضل صيغ التعاون بين الجامعات ورجال الصناعة فبجانب إشرافي الشخصي علي فريق الطلاب المطور للبرنامج والمكون من عمر سمير وابراهيم أحمد ويوسف وليد وأحمد وليد وساجد سامر ومحمود خالد طلاب بالفرقة الرابعة بالكلية، يشرف معي أيضا الدكتور إبراهيم صبح خبير أول في مجال الذكاء الاصطناعي بإحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجة المدمجة للسيارات، والمهندسة تقى محمد معيدة بكلية علوم الحاسب والمعلومات".

