سوداني قبل مغادرة مصر: المصريين إخوتنا وحبايبنا (فيديو)

تقدم مواطن سوداني بالشكر للشعب المصرى لحسن ضيافته للسودانيين خلال الفترة الماضية، وذلك قبل مغادرته القاهرة ضمن القطار الرابع الذي خصصته الهيئة العامة لسكك حديد مصر.

وقال خلال لقاء مع فيتو قبل الرحيل عن مصر إن الشعبين المصري والسوداني واحد يشربون من نيل واحد وما قدمته مصر للشعب السودانى لم يقدمه أحد.

وتحرك منذ قليل القطار الرابع المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم

ووفرت الحكومة قطارات مجانية لعودة السودانيين طوعية إلى بلادهم، والتي تتحرك من القاهرة إلى أسوان، ثم عودتهم إلى السودان.

